Un fiore sarà deposto in memoria delle lavoratrici uccise durante la strage, durante l'evento “Un fiore per le ragazze: passeggiata sui sentieri di Castellazzo” organizzato dal Comune di Bollate domenica 7 giugno alle 10. L’iniziativa include una passeggiata nel territorio e un momento di commemorazione.

"Un fiore per le ragazze: passeggiata sui sentieri di Castellazzo", è l’appuntamento dedicato alla storia locale e alla riscoperta del territorio, organizzato dal Comune di Bollate per domenica 7 giugno con ritrovo alle ore 10.30 nella corte grande del Borgo di Castellazzo. La data del 7 giugno rappresenta per Bollate una pagina importante della storia: nel 1918, alle 13.50, un’esplosione nel reparto spedizioni della fabbrica di munizioni svizzero-francese Sutter & Thévenot, investì tutti i lavoratori. O meglio tutte le lavoratrici: su 59 morti, sette erano uomini e 52 erano donne tra i 16 e i 30 anni. Centinaia le operaie ferite. La camminata guidata nei boschi del Castellazzo sarà proprio lungo i sentieri legati all’esplosione della fabbrica di munizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un fiore a ricordo della strage delle lavoratrici

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