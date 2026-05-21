Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di Capaci
A Pisa si avvicina la Giornata nazionale della legalità, che si terrà in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci. In quella data, persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il Comune ha annunciato iniziative per ricordare quegli eventi e sottolineare l’importanza della legalità. La giornata si svolge nel rispetto della memoria delle vittime di quella tragedia.
Il Comune di Pisa si prepara a celebrare la Giornata nazionale della legalità, nel ricordo del 34° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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