Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di Capaci

A Pisa si avvicina la Giornata nazionale della legalità, che si terrà in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci. In quella data, persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il Comune ha annunciato iniziative per ricordare quegli eventi e sottolineare l’importanza della legalità. La giornata si svolge nel rispetto della memoria delle vittime di quella tragedia.

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