Un episodio drammatico si è svolto all’interno di un tribunale, dove un’opera è stata collocata nell’aula e si è ricordato pubblicamente chi ha perso la vita. Durante l’evento, sono state pronunciate parole che fanno riferimento a una presunta ingiustizia e a un attentato che ha coinvolto anche l’edificio giudiziario, danneggiando gravemente l’immobile e segnando profondamente l’intera istituzione.

"Giustiziati con l’inganno. Tremò il Palazzo anch’esso ferito. Fu reso a brandelli lo Stato oltraggiato. E la notizia balzò fuori da quelle mura e la città incredula tacque e poi urlò e l’eco dell’urlo si propagò ovunque". Sono parole di Alberta Brambilla Pisoni, madre di Lorenzo Claris Appiani, l’avvocato ucciso, insieme al giudice Fernando Ciampi e all’imprenditore Giorgio Erba, nella strage del 9 aprile del 2015 al Tribunale di Milano. Parole apposte accanto a un’opera realizzata da Sergio Brambillasca, l’artista autore della mostra itinerante "Sui passi della violenza", e affissa ieri, in occasione della commemorazione annuale, nell’aula al terzo piano dove quel giorno l’immobiliarista fallito Claudio Giardiello sparò contro l’avvocato Claris Appiani e il coimputato Erba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage in Tribunale, l’opera nell’aula e il ricordo delle vittime

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