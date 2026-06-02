Un cittadino di Ercolano ha mantenuto un comportamento costante nel tempo, dedicando 24 anni a un gesto semplice ma significativo. La sua azione riguarda la cura e il rispetto della spiaggia locale, senza coinvolgimenti istituzionali o iniziative pubbliche. Questo esempio personale rappresenta un esempio di senso civico senza interventi ufficiali o campagne. La sua costanza testimonia la partecipazione individuale alla tutela del bene comune.

L’esempio può provenire anche da un comune cittadino che compie un semplicissimo gesto. Giampiero Passaro, cittadino di Ercolano, da 24 anni ne fornisce uno straordinario nella sua semplicità. Mantiene pulita la spiaggia della sua città senza chiedere nulla ai suoi concittadini. Senza rendersene conto, giorno dopo giorno, però ha migliorato anche loro, ha fatto rinascere tanti bravi cittadini. L’esempio di Giampiero Passaro. Giampiero non conosce sosta: che sia estate o inverno, lui scende sulla spiaggia denominata “Favorita” e la ripulisce da ogni tipo di rifiuto che la maleducazione di qualcuno o qualche intemperia porta sulla stessa. Il suo gesto è stato un seme. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Un esempio di senso civico, Giampiero Passaro e la spiaggia di Ercolano

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