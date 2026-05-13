La spiaggia Favorita di Ercolano | Giampiero c’è il Comune assente

A Ercolano, sulla spiaggia Favorita, un uomo si presenta regolarmente per svolgere attività di pulizia e manutenzione, mentre il Comune non ha inviato rappresentanti o personale ufficiale. La presenza di questa figura è costante, mentre non ci sono segnali di interventi o comunicazioni da parte delle autorità locali. La situazione si svolge in un clima di incertezza riguardo alle responsabilità e alla gestione del tratto di spiaggia.

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