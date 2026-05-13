La spiaggia Favorita di Ercolano | Giampiero c’è il Comune assente
A Ercolano, sulla spiaggia Favorita, un uomo si presenta regolarmente per svolgere attività di pulizia e manutenzione, mentre il Comune non ha inviato rappresentanti o personale ufficiale. La presenza di questa figura è costante, mentre non ci sono segnali di interventi o comunicazioni da parte delle autorità locali. La situazione si svolge in un clima di incertezza riguardo alle responsabilità e alla gestione del tratto di spiaggia.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La spiaggia Favorita di Ercolano è finalmente stata restituita alla comunità, ma la situazione attuale solleva interrogativi. Con le concessioni ai privati ancora sulla carta e i lidi montati, i servizi necessari ai cittadini risultano assenti. Ci troviamo quindi in un limbo che invita a riflettere sul futuro di questo luogo significativo. Il tema spiaggia Favorita è diventato terreno di scontro nella campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Ercolano, programmate per il 24 e 25 maggio. La situazione della spiaggia Favorita ha generato diverse reazioni tra i cittadini di Ercolano.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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