Un gesto di grande prontezza e senso civico ha permesso di evitare conseguenze gravi in una situazione di emergenza. La persona coinvolta ha dimostrato immediata attenzione, contribuendo a limitare i danni. L’intervento tempestivo ha fatto la differenza tra un esito fatale e un esito positivo. La vicenda è stata riconosciuta ufficialmente attraverso una cerimonia di premiazione.

Un gesto di grande prontezza e senso civico che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Protagonista è Elena Grassi, giovane recanatese e studentessa al terzo anno di Tecniche di Radiologia alla Politecnica delle Marche, che nei giorni scorsi è intervenuta a Milano per soccorrere una donna colta da arresto cardio-circolatorio alla fermata dell’autobus. La ragazza, senza esitazione, ha messo in pratica le manovre di rianimazione BLSD, riuscendo a stabilizzare la paziente fino all’arrivo dei soccorsi. Per questo motivo, nei giorni scorsi, il sindaco Emanuele Pepa insieme con l’amministrazione comunale ha voluto incontrarla a Palazzo Comunale, consegnandole una medaglia come segno di riconoscimento per il gesto compiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premiato il senso civico di Elena

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