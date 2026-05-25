Escursionista scivola sul sentiero del Brutto Buso
Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, il Soccorso alpino è intervenuto per un escursionista scivolato sul sentiero del Brutto Buso, sopra Contrada Griso. L’uomo, che stava percorrendo il percorso con un amico, è scivolato e si è fermato sopra un salto di roccia. Non si segnalano ferite gravi, ma è stato necessario l’intervento di soccorritori per il recupero.
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, intorno alle 16.30, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per un escursionista scivolato dal sentiero del Brutto Buso, sopra Contrada Griso, che stava percorrendo assieme a un amico e ruzzolato fino a fermarsi sopra un salto di roccia. Una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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