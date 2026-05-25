Escursionista scivola sul sentiero del Brutto Buso

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, il Soccorso alpino è intervenuto per un escursionista scivolato sul sentiero del Brutto Buso, sopra Contrada Griso. L’uomo, che stava percorrendo il percorso con un amico, è scivolato e si è fermato sopra un salto di roccia. Non si segnalano ferite gravi, ma è stato necessario l’intervento di soccorritori per il recupero.