Un escursionista è scivolato di circa 30 metri lungo il sentiero 729, che collega Lago Padre alla capanna del Braiola nel comune di Corniglio. La centrale operativa del 118 ha disposto l’intervento della stazione di monte Orsaro e dell’elicottero decollato da Pavullo, che sono intervenuti per soccorrere la persona coinvolta.

Un escursionista è scivolato lungo il sentiero 729 che da Lago Padre porta alla capanna del Braiola (comune di Corniglio): la Centrale operativa del 118 ha attivato la stazione monte Orsaro e l’elisoccorso decollato da Pavullo. A quella quota il sentiero presenta dei tratti ghiacciati e l’uomo, un 30enne residente in Provincia di Parma, è scivolato per circa una trentina di metri. I tecnici giunti a Lagdei hanno operato per garantire la sicurezza e supportato le operazioni di atterraggio di EliPavullo che prima ha effettuato il recupero dell’infortunato e successivamente lo ha sbarcato nella zona del rifugio Lagdei dove è stato consegnato all’ambulanza intervenuta per il soccorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Escursionista scivola per 30 metri sul sentiero ghiacciato: interviene l’elicottero

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