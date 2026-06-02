Un diplomato su tre e un laureato su quattro si sentono sovraistruiti l’Italia peggio dell’Europa I dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT, un terzo dei diplomati e un quarto dei laureati in Italia si sentono sovraistruiti rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro. La percezione di eccesso di formazione è più diffusa rispetto alla media europea. Molti giovani italiani svolgono attività per le quali basterebbe un livello di istruzione inferiore rispetto a quello posseduto. La situazione riguarda un numero crescente di lavoratori nel paese.

Svolgere un lavoro per cui basterebbe un titolo di studio più basso. È la sensazione che accomuna un numero crescente di giovani italiani, ben al di sopra della media europea. Secondo l’indagine Istat, il 33 per cento dei diplomati e il 24,8 per cento dei laureati tra 20 e 34 anni dichiara di essere sovraistruito rispetto alla professione svolta o all’ultima professione. Nell’Unione europea le stesse quote si fermano rispettivamente al 22,8 e al 22,1 per cento. Il fenomeno si concentra nelle aree più fragili del mercato. Tra i lavoratori con contratto di collaborazione o prestazione occasionale, si dichiara sovraistruito il 49,9 per cento dei diplomati e il 43,1 per cento dei laureati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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