Lavoro il senso di svuotamento degli italiani | quattro su dieci si sentono sostituibili dalle macchine o dall’AI

Secondo un’indagine recente, il 41% degli italiani si sente “svuotato” dopo aver terminato la giornata lavorativa, con il 32% che descrive questa sensazione come abbastanza forte. Quattro persone su dieci credono di essere sostituibili da macchine o intelligenza artificiale, un dato che riflette le preoccupazioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro. La ricerca evidenzia come questa percezione possa influire sul benessere dei lavoratori.

Una relazione a due facce. Il lavoro continua a occupare una posizione centrale nella vita degli italiani, ma il rapporto con esso appare sempre più complesso e ambivalente. Alla vigilia del primo maggio il report FragilItalia “Lavoro” analizza percezioni, aspettative e criticità legate al lavoro in Italia. L’indagine è stata realizzata da Area Studi Legacoop in collaborazione con Ipsos, in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana (800 casi di 18 anni e oltre, rilevazione 24-27 aprile 2026). Da un lato, infatti, il livello di soddisfazione complessiva resta elevato: l’81% degli occupati si dichiara soddisfatto in generale del proprio lavoro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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