Giovani un diplomato su tre si sente sovraistruito | Il lavoro richiede meno di quanto studiato I dati ISTAT

Nel 2024, circa 9 milioni di giovani italiani tra 20 e 34 anni. Solo il 25,1% di loro ha un titolo di istruzione terziaria, rispetto a una media europea superiore di oltre 11 punti percentuali. Inoltre, circa un terzo dei diplomati ritiene di essere sovraistruito, perché il lavoro che svolgono richiede meno formazione rispetto a quella conseguita.

Nel 2024 i giovani italiani tra 20 e 34 anni sono poco più di 9 milioni. Solo un quarto di loro possiede un titolo terziario: il 25,1 per cento, contro una media Ue27 superiore di oltre 11 punti. A dirlo è l’Istat nell’indagine armonizzata a livello europeo “Giovani nel mercato del lavoro”, che restituisce il ritratto di una generazione che fatica a far coincidere istruzione, competenze e professione. La maggioranza dei ragazzi nella fascia considerata – il 57,5 per cento – si ferma al diploma di scuola superiore. E tra questi, quasi tre su dieci sono ancora inseriti in un percorso di istruzione. A pesare sulle scelte di chi invece decide di non proseguire è soprattutto il desiderio di entrare nel mondo del lavoro: lo dichiara il 69,4 per cento dei maschi e il 57,9 per cento delle femmine. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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