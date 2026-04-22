Ventimiglia onora Pertini | proposta per celebrare il simbolo della libertà

A Ventimiglia, i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno presentato una mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria a Sandro Pertini. La proposta mira a ricordare il ruolo del presidente della Repubblica e il suo legame con la città. La mozione è stata depositata nelle ultime settimane e ora sarà valutata dall’amministrazione comunale. La proposta si inserisce nel programma di celebrazione delle figure simbolo della libertà.

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Ventimiglia, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, hanno depositato una mozione per richiedere il conferimento della cittadinanza onoraria a Sandro Pertini. L’iniziativa mira a celebrare la figura del Presidente che ha rappresentato uno dei pilastri della storia repubblicana italiana, inserendosi in un percorso di valorizzazione culturale promosso a livello nazionale dall’ANCI. Il valore civile di un simbolo della Resistenza. La proposta avanzata da Nesci e Leuzzi non si limita a un atto formale, ma punta a richiamare alla memoria l’impegno profuso da Pertini durante il ventennio fascista. Il, protagonista attivo della lotta partigiana, è ricordato per aver messo in gioco la propria incolumità nel combattimento per la libertà e la democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia onora Pertini: proposta per celebrare il simbolo della libertà Notizie correlate Mattarella onora Gobetti a Torino: il Presidente al Centenario dell’intellettuale antifascista e simbolo di libertà.Mattarella a Torino per il Centenario di Piero Gobetti: Un Omaggio al Pensiero Antifascista Il Presidente della Sergio Mattarella sarà a Torino... Ventimiglia: il badge diventa simbolo di responsabilitàIl Team Vannacci di Ventimiglia ha lanciato una proposta concreta per introdurre il timbraggio obbligatorio per gli amministratori pubblici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, la mozione del Pd di VentimigliaNesci e Leuzzi: «Un riconoscimento significativo per la nostra città che intende onorare un uomo capace di incarnare i valori fondanti della Costituzione» ... riviera24.it Ventimiglia, la proposta per la zona del Biscione: Serve un molo orizzontaleVentimiglia – Tiene banco la discussione sui moli di protezione e sulla loro eliminazione per fare spazio al reef, ambizioso progetto di tutela del litorale. E sui rischi per la sicurezza che questo ... ilsecoloxix.it