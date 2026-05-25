Per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana la Presidenza della Repubblica ha lanciato un' iniziativa speciale

Per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, la Presidenza della Repubblica ha promosso un’iniziativa che coinvolge cittadini e personaggi noti. Sono stati diffusi numerosi video-selfie realizzati con il cellulare, in cui si vede chiunque esprime il proprio pensiero sull’anniversario. L’evento si svolge attraverso queste clip condivise sui social, con l’obiettivo di coinvolgere un ampio pubblico in modo spontaneo e diretto.

R oma, 24 mag. (askanews) – Decine di brevi “video-selfie”, girati al cellulare di cittadini qualsiasi e anche di volti noti dello sport, dello spettacolo o della cultura, per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. È l’iniziativa della Presidenza della Repubblica «Per me la Repubblica è».. «Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica», spiega il Quirinale in un comunicato. Come ha detto il Presidente Mattarella: «La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi». Il sito dedicato www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it è... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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