Un Consiglio di sicurezza europeo torna a essere al centro del dibattito tra i membri dell’Unione. La proposta ha suscitato discussioni rapide e intense, anche se non sono stati forniti dettagli sulla sua realizzazione. La questione riguarda la creazione di un organismo volto a gestire la crisi di governance strategica all’interno dell’Unione Europea. La proposta viene valutata senza indicazioni precise sui passaggi successivi o sulla sua eventuale attuazione.

L’idea di un Consiglio di sicurezza europeo è tornata al centro del dibattito europeo con una rapidità che dice molto più della proposta in sé che della sua fattibilità. Non si tratta infatti di un progetto istituzionale definito, ma del sintomo di una domanda più profonda: chi prende oggi le decisioni strategiche sulla sicurezza dell’Europa? Ne ha scritto nei giorni scorsi il Financial Times, citando anche una serie di contributi paralleli che mostrano un consenso raro sulla diagnosi ma anche una forte divergenza sulle cure. Tutti concordano che l’architettura attuale – un triangolo imperfetto tra Unione europea, Nato e formati ad hoc – non è più adeguata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un Consiglio di sicurezza europeo per risolvere la crisi di governance strategica

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