Al termine del vertice del Consiglio europeo, i leader dell’Unione europea hanno approvato le conclusioni dell’agenda “Un’Europa, un mercato unico”. La decisione rappresenta una risposta al calo di competitività globale dell’UE e avvia ufficialmente le misure previste. Tuttavia, la questione della crisi energetica rimane irrisolta, lasciando aperti alcuni aspetti della strategia complessiva.

Al termine del vertice del Consiglio europeo, nelle prime ore di venerdì mattina, i leader dell’Unione europea hanno adottato delle conclusioni che danno formalmente il via alla cosiddetta agenda “Un’Europa, un mercato unico”, la loro risposta principale al calo di competitività globale dell’UE. Come sottolinea un’analisi di EuAlive, l’iniziativa, che si basa direttamente sul ritiro informale tenutosi ad Alden Biesen a febbraio, fissa scadenze ambiziose: la maggior parte delle misure dovrà essere attuata nel 2026 “ove possibile” e l’intero pacchetto completato entro la fine del 2027 al più tardi. Le azioni concrete includono la rimozione degli ostacoli rimanenti alle quattro libertà, l’introduzione di un “28° regime” facoltativo (soprannominato “EU Inc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un’Europa, un mercato unico: il Consiglio europeo vara la roadmap ma lascia aperta la crisi energetica

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