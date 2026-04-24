A Cipro il Consiglio europeo sulla crisi energetica | ancora una volta l’Europa non è unita

A Cipro si è riunito il Consiglio europeo per discutere della crisi energetica, ma non è stata raggiunta un’unanimità tra gli Stati membri. La discussione si è concentrata sulle misure da adottare per affrontare le difficoltà nel settore e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La riunione si è svolta in un clima di tensione tra le varie nazioni, senza un accordo condiviso sulle strategie future.

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