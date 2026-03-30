Oggi, alle 13:40, l'autostrada A4 tra Villesse e Palmanova è stata chiusa a causa di un guasto a una cisterna di carburante. Il veicolo pesante si è fermato poco dopo lo svincolo di Palmanova in mattinata, causando l'interruzione del traffico sulla tratta interessata. La chiusura si è resa necessaria per permettere l'intervento di soccorso e la gestione della situazione.

Pomeriggio di pesanti disagi per la circolazione lungo la direttrice tra Villesse e Palmanova. Dalle 13 e 40 di oggi, il tratto, in direzione Venezia, è stato completamente chiuso al traffico. La misura si è resa necessaria per permettere lo svolgimento, in condizioni di totale sicurezza, delle delicate operazioni di travaso di carburante da un’autocisterna rimasta in panne Chiusa la A4 tra Villesse e Palmanova, dopo le 13 e 40 di oggi, a causa di una cisterna. Il mezzo pesante aveva accusato un guasto meccanico nella mattinata odierna, fermandosi poco dopo lo svincolo di Palmanova. Data la natura infiammabile del carico, Autostrade Alto Adriatico ha disposto il blocco della carreggiata per consentire il trasferimento del liquido verso una seconda cisterna vuota giunta appositamente sul posto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Guasto a una cisterna di carburante: chiusa l'autostrada A4

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