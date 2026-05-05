Incidente lungo la A4 chiusa l' autostrada in direzione Venezia

Oggi, poco prima delle 16, si è verificato un incidente sulla A4 che ha causato la chiusura della carreggiata in direzione Venezia. La circolazione è stata bloccata lungo tutta la tratta interessata, provocando disagi e rallentamenti significativi per i veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

Incidente lungo la A4. Poco prima delle 16 di oggi è stata paralizzata la circolazione lungo la direttrice. Nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia, un autoarticolato ha perso il cassone agganciato al semirimorchio. L'incidente è avvenuto al chilometro 500, nel.🔗 Leggi su Udinetoday.it

GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

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