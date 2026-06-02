Durante il Primo Forum Internazionale sulla Sicurezza a Mosca, Rostec ha annunciato il sistema ZAK-30 Citadel. Si tratta di una piattaforma antiaerea con cannone da 30 mm progettata per intercettare droni tattici e commerciali. La soluzione è pensata per operazioni ad alta intensità e mira a contrastare minacce di piccoli veicoli aerei non identificati. La presentazione avviene in un contesto di aumento delle tensioni e delle attività militari nella regione.

Durante il Primo Forum Internazionale sulla Sicurezza nell’area di Mosca, Rostec ha presentato il sistema ZAK-30 Citadel, una piattaforma antiaerea a cortissimo raggio sviluppata per l’intercettazione di UAV tattici e commerciali impiegati in testri operativi ad alta intensità. Il programma, inizialmente concepito per la difesa statica d’infrastrutture sensibili, sta evolvendo verso una configurazione mobile su chassis Ural, con una struttura di batteria distribuita. Cosa sappiamo Dall’analisi emerge che il sistema è destinato alla protezione ravvicinata di asset strategici come basi aeree, depositi munizioni, infrastrutture energetiche e centri di comando, in scenari caratterizzati da saturazione di micro e mini-UAV. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un cannone da 30 mm contro i droni: la mossa di Mosca

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Another step towards Russia's defeat: control of logistics in the Azov region

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Un cannone da 30 mm contro i droni: la mossa di MoscaIl sistema Citadel di Rostec introduce difesa antidrone a corto raggio con artiglieria da 30 mm, sensor fusion e configurazione mobile su Ural per scenari ad alta saturazione UAV ... ilgiornale.it

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