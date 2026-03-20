Israele sta sviluppando nuove armi laser destinate all’uso a bordo di caccia ed elicotteri militari. La società Elbit Systems realizzerà sistemi da installare sugli aerei, con l’obiettivo di portare in volo questa tecnologia finora utilizzata principalmente a terra. Il progetto coinvolge l’aeronautica militare israeliana e rappresenta un passo avanti nel settore delle armi laser.

Israele lavora a una nuova fase dello sviluppo delle armi laser. Elbit Systems realizzerà per l’aeronautica militare sistemi da installare su caccia ed elicotteri, con l’obiettivo di portare in volo una capacità finora sviluppata soprattutto in ambito terrestre. Il progetto si inserisce in una linea già avviata. Il laser viene indicato come uno strumento utile contro missili e droni, cioè contro minacce che hanno un peso crescente nella difesa aerea. I dettagli tecnici non sono stati resi pubblici e non sono stati indicati i tempi del programma, ma la scelta segnala una direzione precisa. Israele vuole spingere questa tecnologia oltre la dimensione sperimentale e provarne l’impiego su piattaforme aeree. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Laser a bordo, ecco la nuova mossa di Israele contro droni e missili

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