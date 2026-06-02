Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto di chiedere ai proprietari di cani un contributo di 20 euro alle famiglie con figli. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, senza che siano stati specificati eventuali dettagli su come sarebbe applicata o quali benefici avrebbe. La questione riguarda la differenza tra le esigenze delle famiglie con bambini e quelle con animali domestici. Nessun’altra informazione su eventuali decisioni o passaggi successivi è stata comunicata.

E’ la classica questione giusta posta nella maniera sbagliata, quella sollevata dal sindaco di San Giorgio su Legnano, il quale ha proposto un contributo di 20 euro da parte dei proprietari di cani alle famiglie con figli. Giusta perché la crisi demografica è un fatto reale, così come l’ideologica antropomorfizzazione dei cani che ormai si cerca di imporre a tutti, per cui guai a far notare che in alcuni luoghi pubblici forse è il caso che restino fuori, soprattutto certe razze. E le istituzioni hanno il dovere, prima ancora che il diritto, di prendersi in carico queste problematiche. Non è tuttavia contrapponendo genitori a proprietari di cani che si affronta il discorso, per tutta una serie di ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Un cane non è un bambino; Avere un cane nei primi mesi di vita può ridurre il rischio di allergie alimentari; Il labrador non vi pagherà la pensione: sindaco propone una donazione a chi ha animali (e non figli); Un morbido ed elegante Coton de Tulear oppure una panterina signorile e altezzosa: i cuccioli che cercano casa.

Il finale che meritavi. Una conclusione piú bella non poteva esserci. Non piangere perchè è finita, sorridi perchè è successo. Grazie Emilie #RagazzeGiallorosse #ASRomaFemminile x.com

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