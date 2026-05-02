Bambino azzannato da un cane a Ponza portato in eliambualnza in ospedale

Un bambino è stato ferito da un cane a Ponza nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, nella zona del porto dell’isola. L’incidente si è verificato mentre il bambino si trovava in un’area pubblica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzino in eliambulanza in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura a Ponza dove un bambino è stato azzannato da un cane; è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, nella zona del porto dell’isola. Il piccolo, di 8 anni, è stato soccorso e portato in eliambulanza in ospedale nella Capitale in condizioni delicate.Non è ancora chiaro con.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, è grave. Dopo l'aggressione il padrone è scappato con il caneMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bambino azzannato dal pitbull di famiglia a Voghera; Albano, bimba di 4 anni morsa al volto dal golden retriever del nonno, in codice rosso al Bambino Gesù; Ischia, azzannata dal pitbull del fratello e salvata dai poliziotti; Gamba amputata per la donna aggredita dal pitbull: per salvarla i poliziotti sparano e ammazzano il cane.

Bambino azzannato alla gamba da un cane a Ponza: momenti di paura, trasferito a Bambin GesùUn bambino di 8 anni è stato morso da un cane intorno alle 10:30 a Ponza. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Parata, nella zona del porto. Il minore stava ... ilmessaggero.it

Aggressione choc in piazza: bambino azzannato da pitbull. Elitrasportato a LatinaUn bambino di 6 anni è stato aggredito da un pitbull nella piazza principale nei pressi del porto di Ponza, mentre si trovava con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due cani ... latinapress.it

Aggressione choc in piazza: bambino azzannato da pitbull. Elitrasportato a Latina - facebook.com facebook