Ponza bambino azzannato da un cane

Un bambino è stato morso da un cane sull’isola di Ponza, in provincia di Latina. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri per accertare quanto accaduto. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sulle condizioni del bambino. L’episodio si è verificato in un’area pubblica dell’isola, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

(Adnkronos) – Un bambino è stato azzannato da un cane sull'isola di Ponza (Latina). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione due cani sarebbero usciti da un cancello e uno dei due animali avrebbe aggredito il piccolo. Il bambino è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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