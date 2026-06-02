Umbria l' allarme di Cna | Rischio decrescita
Cna Umbria ha segnalato un rischio di decrescita economica nella regione, secondo un report del centro studi Sintesi. Il documento evidenzia che l’anno, iniziato con previsioni di crescita molto limitate, potrebbe finire con risultati peggiori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui settori coinvolti o sui dati numerici, ma si sottolinea un quadro di incertezza economica che potrebbe proseguire.
Cna Umbria lancia l'allarme. Secondo quanto emerge dal nuovo report realizzato dal centro studi Sintesi “un anno iniziato sotto il peso di previsioni di crescita striminzite rischia di concludersi anche peggio”.“Se l’Italia è il Paese più indebitato e quello con i peggiori tassi di crescita tra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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