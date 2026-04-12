Caro carburante l' allarme di Cna Umbria | Trecento aziende del trasporto persone rischiano di non sopravvivere
Cna Umbria ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del settore dei trasporti di persone, affermando che circa trecento aziende nella regione potrebbero non sopravvivere. L’associazione ha sottolineato il rischio di una crisi per le imprese che garantiscono la mobilità di cittadini, studenti e turisti. La richiesta principale è un intervento immediato da parte del governo, con sostegni mirati o un’equiparazione tra trasporto di persone e di merci.
“Siamo molto preoccupati per la tenuta delle imprese che assicurano il diritto alla mobilità di cittadini, studenti e turisti, quindi se il governo non interverrà con sostegni mirati e tempestivi o non equiparerà il trasporto persone al trasporto merci, solo in Umbria sono circa trecento le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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