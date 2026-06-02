Nel 2027, le imprese artigiane dell'edilizia in Umbria potrebbero ridursi del 10%. La diminuzione degli incentivi rischia di mettere in difficoltà circa 7.400 aziende del settore. Inoltre, la manutenzione straordinaria ha già registrato un calo del 35% delle attività in corso. Questi dati sono stati evidenziati da un'analisi di CNA, che evidenzia le sfide future per le imprese locali.

? Punti chiave Come sopravvivranno le 7.400 imprese artigiane al calo degli incentivi?. Perché la manutenzione straordinaria ha già perso il 35% delle attività?. Quali nuove opportunità energetiche possono contrastare la crisi del 2027?. Cosa servirà per evitare lo spopolamento dei borghi umbri?.? In Breve Manutenzione abitazioni in calo del 35% tra il 2023 e il 2025. Incentivi prime case scenderanno dal 50% al 36% dal 2027. 7.400 imprese artigiane su 10.500 operano nel settore in Umbria. Pasquale Trottolini e Roberto Barbacci propongono rigenerazione urbana e comunità energetiche. Il settore edile in Umbria affronta un futuro incerto: allarme CNA per il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, edilizia: CNA prevede un calo del 10% nel 2027

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