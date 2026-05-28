Costruzioni report Cna | Nel 2027 è previsto un calo del 10 per cento

Secondo un report della Cna, il settore delle costruzioni crescerà del 3,7% anche quest’anno, ma nel 2027 si prevede un calo del 10%. La crescita attuale è attribuibile a investimenti e incentivi, mentre il futuro si prospetta in diminuzione. La previsione si basa su dati di mercato e analisi economiche. Non sono stati forniti dettagli su specifici progetti o variabili che influenzeranno questa tendenza.

Un settore che, ancora per quest’anno, potrà godere di una previsione di crescita del 3,7% dovuta principalmente alla ricostruzione post sisma e agli ultimi effetti dei fondi del Pnrr, ma che nel 2027 vedrà diminuire del 10% il valore aggiunto prodotto, per avviarsi verso una fase ancora più critica nel 2028. Sono questi gli elementi più significativi sulle prospettive del comparto delle costruzioni emerse dai dati elaborati dal Cresme Ricerche in collaborazione con CNA Umbria. "La ricerca – ha dichiarato Pasquale Trottolini, responsabile di CNA Costruzioni Umbria – ha confermato che il settore sta entrando in una nuova fase di mercato. Dopo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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