Edilizia in Umbria | dopo il boom del PNRR rischio calo nel 2027

Nel 2027, si prevede un calo del valore aggiunto nel settore edilizio in Umbria, dovuto alla riduzione delle detrazioni fiscali dal 50% al 36%. Questa misura, introdotta con il PNRR, ha promosso un aumento degli interventi edilizi, ma il suo venir meno potrebbe portare a una diminuzione delle attività nel settore. L’analisi evidenzia che il volume di lavori potrebbe ridursi significativamente nel prossimo biennio.

? Punti chiave Come impatterà il calo delle detrazioni dal 50% al 36%?. Perché il valore aggiunto edilizio rischia di crollare nel 2027?. Quali strategie possono evitare la paralisi dei cantieri umbri?. Come influirà la fine del PNRR sulle imprese locali?.? In Breve Crescita del 3,7% nel 2026 prima del calo del 10% previsto nel 2027.. Lorenzo Bellicini segnala produzione edilizia a 4,8 miliardi di euro nel 2025.. Detrazioni edilizie scenderanno dal 50% al 36% per le prime case dal 2025.. Manutenzione straordinaria da 1,6 miliardi di euro con calo del 35% tra 2023-2025.. Il settore delle costruzioni in Umbria affronta una fase di transizione delicata con una crescita prevista del 3,7% nel 2026, prima di un possibile calo del 10% del valore aggiunto a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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