Un esperto ha evidenziato segnali di potenziale regresso sociale in Italia, in occasione degli 80 anni dalla nascita della democrazia. Ha sottolineato come alcune tendenze attuali possano minacciare i diritti conquistati nel 1946, soprattutto tra le nuove generazioni. Sono state poste domande sulla tutela di questi diritti e sui rischi di un ritorno a forme di controllo o limitazioni delle libertà.

? Domande chiave Quali sono i segnali che indicano un imminente regresso sociale?. Come possono le nuove generazioni proteggere i diritti conquistati nel 1946?. Perché la partecipazione politica è l'unico scudo contro l'indifferenza?. Cosa rischiano di perdere i cittadini se la democrazia resta ferma?.? In Breve Anniversario coincide con ottant'anni dal voto alle donne e prime sindache elettive.. L'Umbria ricorda la scelta repubblicana del 1946 basata sui valori della Resistenza.. Tina Anselmi citata come modello per contrastare l'indifferenza e la pigrizia politica.. Il messaggio di Bistocchi punta a coinvolgere le ragazze nelle battaglie per la parità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, 80 anni di democrazia: Bistocchi avverte il rischio di regresso

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