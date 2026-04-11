Aulla ha celebrato l’80° anniversario delle prime elezioni comunali del dopoguerra con una seduta solenne del Consiglio comunale nella sala consiliare. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studenti e cittadini, in un’occasione per riflettere sui cambiamenti avvenuti nel tempo e sul ruolo della democrazia locale. La sessione ha incluso interventi e ricordi legati alla storia delle consultazioni elettorali nel territorio.

La sala consiliare di Aulla ha ospitato stamane una sessione solenne del Consiglio comunale per commemorare l’ottantesimo anniversario delle prime consultazioni elettorali comunali avvenute nel secondo dopoguerra. L’incontro, che ha la partecipazione attiva degli studenti, è stato guidato dal sindaco Valettini. Memoria storica e impegno civile tra le generazioni. Il momento celebrativo ha cercato di creare un ponte tra diverse epoche e vissuti della comunità locale. Valettini ha sottolineato come l’occasione servisse a riunire persone ed esperienze differenti, mettendo in luce il percorso condiviso verso i valori della libertà e della democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aulla, 80 anni di democrazia: il dialogo tra storia e giovani

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