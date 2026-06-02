Umanizzazione delle cure | Unife ospita gli Stati generali itineranti del progetto nazionale

Notizia in breve

L'Università di Ferrara ospiterà il terzo evento nazionale degli Stati generali itineranti dedicati all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo, previsto per il 18 e 19 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’Università di Udine, coinvolge diverse università italiane e si svolge in varie città per affrontare tematiche legate alla qualità delle cure e alla soddisfazione del personale sanitario. La partecipazione è aperta a professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.