Umanizzazione delle cure | Unife ospita gli Stati generali itineranti del progetto nazionale
L'Università di Ferrara ospiterà il terzo evento nazionale degli Stati generali itineranti dedicati all’umanizzazione delle cure e al benessere organizzativo, previsto per il 18 e 19 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’Università di Udine, coinvolge diverse università italiane e si svolge in varie città per affrontare tematiche legate alla qualità delle cure e alla soddisfazione del personale sanitario. La partecipazione è aperta a professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.
L’Università di Ferrara organizzerà e ospiterà i prossimi 18 e 19 dicembre il terzo evento nazionale degli Stati generali itineranti del progetto sull’umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo, promosso dall’Università di Udine, che ha preso il via con la sottoscrizione da parte di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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