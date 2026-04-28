umanizzazione delle cure il progetto di casa pablito partner il rotary club pisa

Il Rotary Club Pisa ha collaborato con il Rotary Club Firenze Ovest e la Paolo Rossi Foundation per avviare il progetto “Casa Pablito”. L'iniziativa mira a migliorare le cure offerte, coinvolgendo le strutture dedicate e i servizi di assistenza. La collaborazione tra i club e la fondazione si traduce in un sostegno condiviso alle attività di umanizzazione delle prestazioni sanitarie, con particolare attenzione all'accoglienza e alla qualità dell’assistenza.

Il Rotary Club Pisa insieme al Rotary Club Firenze Ovest al fianco della Paolo Rossi Foundation nel progetto “ Casa Pablito ”. L’intesa è stata siglata nel corso di una conviviale dello storico Club service cittadino alla presenza di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della serie A di Calcio Femminile. Questo progetto, promosso da Paolo Rossi Foundation, unisce memoria, impegno sociale e innovazione nel campo sanitario e l’intento di umanizzazione del paziente e delle terapie come nuovo percorso sociale “Casa Pablito”. Nata per volontà di Federica Cappelletti, la Fondazione porta avanti l’eredità umana e morale dell’indimenticabile Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 e simbolo di generosità, resilienza e vicinanza agli altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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