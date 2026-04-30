A Roma si sono tenuti gli “Stati Generali dell’Amiloidosi Cardiaca” nella Sala Zuccari del Senato. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore sanitario per discutere di nuovi approcci alle cure di questa malattia. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi alla definizione di criteri di cura più efficaci, con l’obiettivo di sviluppare pratiche più innovative e standardizzate per il trattamento.

Criteri di cura standardizzati e innovativi per affrontare l’amiloidosi cardiaca. È l’obiettivo degli “Stati Generali dell’Amiloidosi Cardiaca” che si sono svolti a Roma nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica. L’evento ha riunito istituzioni, clinici, società scientifiche e associazioni di pazienti, al fine di gettare le basi per un confronto sulla promozione della diagnosi precoce della patologia, sul consolidamento di modelli di presa in carico strutturati e sulla valorizzazione dell’innovazione a supporto delle pratiche cliniche, snodi prioritari per una gestione della patologia centrata sul paziente. Nel corso dell’evento,...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, al Senato gli Stati generali dell’amiloidosi cardiaca per un nuovo approccio alle cure

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