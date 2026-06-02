ULTIM’ORA – Allegri ci siamo | divorzio con il Milan e incontro con Manna

Massimiliano Allegri sta per lasciare il Milan e diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo Sky Sport, la risoluzione del contratto con il club rossonero è quasi conclusa e dovrebbe essere ufficializzata entro domani. Allegri ha avuto un incontro con un rappresentante della società partenopea, Manna, prima di questa decisione. La separazione tra Allegri e il Milan si avvicina alla conclusione.

Massimiliano Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli dopo la chiusura della pratica Milan. Secondo Sky Sport, la risoluzione del contratto rossonero è in dirittura d’arrivo e dovrebbe concludersi entro domani. Allegri-Milan: gli ultimi dettagli della risoluzione. Come affermato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno limando i dettagli finali per definire l’uscita dell’allenatore livornese dalla panchina rossonera. L’intesa tra Allegri e il Milan è ormai vicina alla definitiva fumata bianca, con la risoluzione contrattuale attesa entro domani. Una volta chiuso questo passaggio, la strada verso Napoli diventerà completamente priva di ostacoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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