Italiano tra Bologna Napoli e Milan Ora l’incontro | il divorzio resta un’opzione

Da sport.quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano ha lasciato aperta la possibilità di lasciare Bologna. La decisione deriva da una serie di fischi e contestazioni da parte dei tifosi, che hanno portato il tecnico a riflettere sul suo futuro. L’allenatore è attualmente sotto pressione e la situazione potrebbe portare a un cambio di guida tecnica. La sua posizione all’interno del club rimane in discussione, e si valutano eventuali alternative per la panchina.

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Davvero Vincenzo Italiano in cuor suo pensa che Bologna, per una fischiata di sfinimento collettivo in coda alla nona sconfitta casalinga (prima solo applausi o tutt’al più sbigottito silenzio) e per i berci di qualche isolato scalmanato della tribuna, sia etichettabile come piazza ingrata? Se lo pensa è fuori strada, al netto del fatto che l’orgoglio ferito è per definizione un affare personale. Eppure quel Bologna-Roma del 25 aprile, con contorno di dissenso sonoro all’intervallo, è uno degli incidenti di percorso che hanno aperto una crepa nel suo rapporto con la città del calcio e che verosimilmente avranno un peso, insieme con mille altri fattori, nell’incontro che il tecnico di Ribera avrà con i dirigenti rossoblù nei prossimi giorni, segnatamente domani o giovedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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