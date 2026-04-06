Ultim’ora Sky Allegri cambia ancora il Milan | doppia mossa inaspettata contro il Napoli

Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il tecnico del Milan ha deciso di apportare due modifiche alla formazione in vista della partita contro il Napoli. La composizione della squadra è stata modificata rispetto alle scelte precedenti, con cambi che potrebbero influenzare il reparto offensivo e quello difensivo. La decisione arriva a poche ore dall'inizio del match, mantenendo alta l’attenzione sulla formazione ufficiale.