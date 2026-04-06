Ultim’ora Sky Allegri cambia ancora il Milan | doppia mossa inaspettata contro il Napoli
Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il tecnico del Milan ha deciso di apportare due modifiche alla formazione in vista della partita contro il Napoli. La composizione della squadra è stata modificata rispetto alle scelte precedenti, con cambi che potrebbero influenzare il reparto offensivo e quello difensivo. La decisione arriva a poche ore dall'inizio del match, mantenendo alta l’attenzione sulla formazione ufficiale.
Arrivano novità importanti da Sky Sport sulla formazione del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Massimiliano Allegri starebbe valutando cambi a sorpresa per la gara della 31ª giornata di Serie A, con possibili esclusioni eccellenti. Una scelta che potrebbe incidere sugli equilibri della partita, con il Napoli chiamato a rispondere dopo la vittoria dell’Inter. Le ultime indicazioni raccontano di un Milan pronto a cambiare volto, puntando su nuove soluzioni offensive per affrontare una gara decisiva. Le possibili scelte di Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri starebbe preparando una formazione diversa rispetto alle previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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