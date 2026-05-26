Ultimissime Inter LIVE | Mkhitaryan ha accettato il rinnovo inizia l’assalto a Palestra Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid

Mkhitaryan ha firmato il rinnovo del contratto con l'Inter. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento di Bastoni al Real Madrid, con Mourinho che avrebbe espresso interesse. Queste sono le principali novità del giorno in casa nerazzurra, aggiornate in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 26 MAGGIO. Inter, riflessioni sul futuro di Mkhitaryan: proposta di rinnovo sul tavolo. De Vrij attende. Mkhitaryan valuta la situazione, nessuna offerta invece per de Vrij: prossimi giorni decisivi per il futuro di entrambi i calciatori Mercato Inter, il Real Madrid si fionda su Bastoni: il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri

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