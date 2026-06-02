Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri possono realmente rinunciare a Dumfries? Palestra rifiuta il Newcastle
I nerazzurri potrebbero decidere di cedere Dumfries, secondo le ultime indiscrezioni. Intanto, la palestra ha rifiutato l'offerta del Newcastle. Queste sono le notizie più recenti riguardanti la squadra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 2 GIUGNO. Dumfries e quella clausola da 25 milioni: il Real osserva, ma l’Inter può davvero permettersi di perderlo?. I numeri della stagione 202526 raccontano una verità precisa: oltre le statistiche individuali, Dumfries è stato uno degli equilibratori più importanti dell’Inter Mercato Inter, il Newcastle pronto a soddisfare le richieste dell’Atalanta per Palestra: la risposta del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
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MERCATO INTER: LE ULTIME SU PALESTRA, SOLET, DUMFRIES, BISSECK, NDICKA, DE VRIJ...
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