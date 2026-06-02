Ultimi giorni per partecipare al 16esimo Premio Letterario Montefiore

Da lopinionista.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno scade il termine per iscriversi alla 16ª edizione del Premio Letterario Montefiore. La partecipazione è aperta a tutti i scrittori che vogliono concorrere con le proprie opere. La selezione avverrà tra le candidature arrivate entro questa data. Il premio si svolge nel comune di Montefiore Conca e prevede diverse categorie letterarie. Finora, sono state ricevute numerose iscrizioni da varie regioni.

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MONTEFIORE CONCA – Scade venerdì 5 giugno il termine per partecipare alla 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale Montefiore, uno dei più importanti e prestigiosi premi letterari popolari italiani, patrocinato dal Comune di Montefiore Conca (Rimini) e organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica. Nel corso degli anni il Premio Montefiore si è affermato come un significativo punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale, grazie alla sua capacità di valorizzare la scrittura in tutte le sue forme, promuovere la cultura letteraria e offrire concrete opportunità di visibilità ad autori emergenti e affermati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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