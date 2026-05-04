Via al premio letterario ‘Adei Wizo Adelina Della Pergola’ | confronto sui pregiudizi

Si svolge quest’anno la cerimonia di premiazione del XXVI Premio Letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola, un evento che vede la partecipazione di diversi scrittori. La manifestazione si concentra sull’uso della letteratura come strumento per affrontare e contrastare i pregiudizi. Durante l’evento, vengono presentati lavori e interventi dedicati a questo tema, sottolineando il ruolo della scrittura nel promuovere il rispetto e la comprensione tra le persone.

In programma un parterre di scrittori per la premiazione del XXVI Premio Letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola, il riconoscimento che celebra la forza della letteratura nel combattere il pregiudizio. Giovedì 7 alle 17, nella Sala del Tempio, parteciperanno all’evento anche le scuole, gli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’Due libri, due sguardi profondamente diversi sul presente e sulla memoria, segnano la XXVI edizione del premio letterario Adei Wizo Adelina Della... Premio Letterario “Città di Mugnano”: al via la nuova edizioneIl Premio si articola in due sezioni: la prima sezione è rivolta agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori del territorio, con... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’; Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’. Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’Due libri, due sguardi profondamente diversi sul presente e sulla memoria, segnano la XXVI edizione del premio letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola. A vincere sono L’ostaggio di Eli Sharabi (New ... ilrestodelcarlino.it