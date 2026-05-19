Caserta celebra cultura e talento | al via la cerimonia del Premio Artistico-Letterario

A Caserta si è svolta la cerimonia di apertura della terza edizione del Premio Artistico-Letterario Nazionale 20252026, organizzata dalla Pro Loco Città di Caserta APS. La manifestazione, dedicata alla promozione della creatività e alla valorizzazione del talento locale, coinvolge scrittori, artisti e appassionati provenienti da diverse parti del paese. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti delle istituzioni, segnando un momento di confronto e di riconoscimento nel panorama culturale della città.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Pro Loco Città di Caserta APS si prepara a celebrare la 3ª edizione del Premio Artistico-Letterario Nazionale 20252026, appuntamento dedicato alla creatività, alla scrittura e alla valorizzazione del talento sul territorio casertano. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 30 maggio 2026, alle ore 16, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in via A. Ceccano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il premio torna con una partecipazione ampia e qualificata. Le iscrizioni sono ormai chiuse e la segreteria ha ricevuto numerosi elaborati da studenti, autori emergenti e appassionati di scrittura e arti visive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta celebra cultura e talento: al via la cerimonia del Premio Artistico-Letterario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cerimonia di premiazione del premio letterario latisana per il Nord EstIl Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est”, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Latisana e dalla Biblioteca... Benevento, X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo IermanoSi svolgerà lunedì 27 aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal... Sabato 30 maggio a Caserta la cerimonia finale del premio artistico letterarioIdeato dalla locale Pro loco, vi partecipano studenti, autori emergenti e appassionati di scrittura e arti visive ... rainews.it