Ultima Markets celebra il suo decimo anniversario con un evento speciale dedicato ai clienti, offrendo un tour VIP esclusivo allo stadio di San Siro. L’iniziativa coincide con il raddoppio dei titoli dell’Inter, partner dell’azienda. L’evento prevede visite guidate agli spazi dello stadio e incontri con i giocatori. La società ha annunciato che questa iniziativa fa parte delle celebrazioni per i dieci anni di attività nel settore finanziario.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Prestazioni da fuoriclasse sul campo. Dieci anni di fiducia nei mercati. EBENE CYBERCITY, Mauritius, 2 giugno 2026 PRNewswire — Ultima Markets ha recentemente ospitato clienti e partner istituzionali a Milano per un esclusivo tour VIP, celebrando una convergenza unica di traguardi importanti: la storica doppietta dell’FC Internazionale Milano e il decimo anniversario di Ultima Markets. Con l’Inter che si è aggiudicata ufficialmente il suo 21° scudetto e la 10ª Coppa Italia, l’evento ha offerto agli ospiti un’esperienza di prima classe in occasione della giornata di campionato presso l’iconico stadio di San Siro, celebrando al contempo un decennio di crescita per Ultima Markets all’insegna del motto “10 anni di fiducia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ultima Markets festeggia il suo decimo anniversario e il double dell’Inter con un esclusivo tour VIP a San Siro

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