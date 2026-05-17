L' Inter festeggia il double a San Siro 1-1 col Verona

Nel pomeriggio di oggi, il match tra Inter e Verona si è concluso con un pareggio di 1-1, davanti a un pubblico presente a San Siro. La partita si è svolta in un contesto di festeggiamenti per il titolo vinto dai nerazzurri, che hanno già conquistato il double questa stagione. La squadra di casa ha giocato con motivazione, mentre il Verona, ormai retrocesso, ha affrontato l'incontro con determinazione. La partita si è svolta senza variazioni di risultato negli ultimi minuti.

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MILANO (ITALPRESS) – In un San Siro vestito a festa, l'Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si divertono davanti al proprio pubblico. Partita inevitabilmente dai pochi contenuti tecnico-tattici: all'autorete di Edmundsson in apertura di secondo tempo, ha risposto Bowie nel recupero. Ora può scattare la festa Scudetto dei neocampioni d'Italia che, una volta alzato il trofeo, sfileranno in pullman per le vie di Milano fino a tarda serata. Ritmo basso e primo tempo a reti bianche a San Siro, anche perchè il gioco dell'Inter manca di qualche automatismo, a causa dei tanti cambi di formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Inter festeggia il double, a San Siro 1-1 col Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter napoli arrivo pullman a San Siro Sullo stesso argomento Pronostico Inter-Verona, San Siro festeggia ancora: niente “pancia piena”Inter-Verona è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili... Nel giorno della festa l'Inter si congeda da San Siro con un pari: 1-1 col VeronaMilano, 17 maggio 2026 - Doveva essere festa e festa è stata, nonostante il pari. Tifosi @Inter, ironia sul @SSCNapoli a San Siro: #Scudetto vinto in ciabatte Milano festeggia il ventunesimo Scudetto dell'Inter e i tifosi nerazzurri si lasciano andare anche a qualche sfottò, come quello indirizzato al Napoli, campione d'Italia uscente ed att x.com San Siro festeggia l'Inter e ricorda BeccalossiFumogeni, cori e sfottò per le rivali hanno accolto il pullman della squadra nerazzurra a San Siro prima della gara con il Verona, l'ultima sfida casalinga per gli uomini di Cristian Chivu. Una volta ... ansa.it L’Inter festeggia il double, a San Siro 1-1 col VeronaMILANO (ITALPRESS) - In un San Siro vestito a festa, l'Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si ... italpress.com Quale è stato il momento tra tutti i CLÁSICOS che hai visto dal vivo che rimane il tuo preferito? reddit