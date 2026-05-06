Ultima Markets ha annunciato di aver raggiunto i dieci anni di attività, evidenziando un percorso di crescita nel settore. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si parla di un decennio di fiducia da parte dei clienti e di un impegno costante verso il futuro. La nota include anche dettagli sulla promozione legata alla ricorrenza e sui progetti in corso per il prossimo futuro.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 6 maggio 2026 PRNewswire — Ultima Markets Ltd (“UM”), autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius, celebra il 10° anniversario con il tema “10 anni di fiducia. Incentrata sul domani”. Dal 2016, UM è diventata una delle principali società di intermediazione a livello globale. UM ha creato uno spazio di trading di livello mondiale grazie a tecnologie ultraveloci e a una rigorosa conformità alle normative, lanciando UM Terminal, MT5 basato sull’IA e l’app mobile. Tra i traguardi più importanti vi sono l’autorizzazione FSC Mauritius (2023), una partnership con Willis Towers Watson, che garantisce la protezione di un fondo di 1 milione di dollari, l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite (2024) e il conseguimento di oltre 50 riconoscimenti entro il 2026.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ultima Markets celebra il decimo anniversario

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