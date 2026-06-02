Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la replica di Ulisse - Il Piacere della Scoperta vincere d'un soffio la serata con 2.214.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale5 I Cesaroni - Il Ritorno si ferma a 2.186.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 The Unknown - Fino all'Ultimo Bivio ottiene 758.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Attacco al potere - Paris Has Fallen ha divertito 779.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 GialappaShow - Best Of ha divertito 353.000 spettatori con il 2.6% (presentazione: 280.000 - 1.6%); sul Nove Little Big Italy segna 551.000 spettatori con il 3.6% dalle 21.50 alle 23.17 e 249.000 (3.1%) dalle 23. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ulisse contro I Cesaroni, chi ha vinto. Porro sale sul podio dei più visti e doppia Maggioni

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