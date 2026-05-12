Alberto Angela supera I Cesaroni Porro vola sul podio dei più visti male Maggioni

Nella programmazione televisiva di lunedì, il programma di divulgazione su Rai1 ha ottenuto il maggior ascolto della serata con circa 2 milioni di spettatori. Al secondo posto si sono piazzati i personaggi di una serie televisiva, superando un altro show che aveva ottenuto risultati inferiori rispetto alle scorse settimane. Tra i programmi più visti, anche un notiziario con un calo di ascolti rispetto alle precedenti trasmissioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta conquistare la serata con 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno segna invece 2.470.000 spettatori. Su Rai2, dopo la presentazione (720.000 – 3.6%), The Unknown – Fino all'Ultimo Bivio raduna 674.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Attacco al potere 2 sigla 1.278.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (556.000 – 2.8%), Newsroom segna 480.000 spettatori (3.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (913.000 – 4.5%), Quarta Repubblica registra 1.045.000 spettatori (8.6%). Su La7 La Torre di Babele ottiene 835.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alberto Angela supera I Cesaroni. Porro vola sul podio dei più visti, male Maggioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inter-Como domina la serata e batte Montalbano. Belve sul podio dei programmi più vistiGli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano con la replica dell'episodio “Il giro di boa” conquistare una media di... Alberto Angela contro i Cesaroni: chi ha vintoGli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta segnare una media di 2. Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Spotify, i malumori crescono insieme agli stream: introiti in rialzo e utenti in aumento, ma gli artisti vengono pagati pochissimo. La verità; Ascolti tv: GF Vip è in ripresa, Belve Crime parte bene. I dati Auditel; Ascolti tv ieri (sabato 9 maggio): Amici 25 Serale batte Dalla Strada al Palco, Gerry Scotti supera Affari Tuoi. Gerlando Cardilicchia - Results on X | Live Posts & Updates x.com Alberto Angela supera I Cesaroni. Porro vola sul podio dei più visti, male MaggioniGli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta conquistare la serata con 2.629.000 ... iltempo.it