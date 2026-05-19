Ascolti Tv 18 maggio | chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni
Nella prima serata di lunedì 18 maggio, sono stati diffusi i dati di ascolto televisivo relativi a diverse trasmissioni andate in onda. Tra queste, il confronto tra la proposta di Rai1 e quella di Canale 5, con i rispettivi programmi “Ulisse” e “I Cesaroni”. Inoltre, su Tv8 è stato trasmesso l’ultimo appuntamento stagionale del “Gialappa Show”. I dati ufficiali mostrano le percentuali di audience raggiunte da ciascuna proposta, offrendo uno spaccato delle preferenze del pubblico in quella fascia oraria.
I dati della prima serata di lunedì 18 maggio, con il confronto tra la proposta di Rai1 e quella di Canale 5, ma anche Tv8 con l'ultimo appuntamento stagionale del Gialappa Show. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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