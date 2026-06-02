I giornalisti statunitensi Uygur e Piker non hanno ottenuto il visto per entrare nel Regno Unito dopo aver criticato Israele. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, ma si evidenzia un possibile collegamento tra le critiche rivolte allo Stato israeliano e il rifiuto del visto. La vicenda solleva domande sulla libertà di espressione e sui limiti di critica nei paesi occidentali riguardo a questioni internazionali.

In Occidente si può criticare liberamente Israele senza conseguenze? Dalla piega che stanno prendendo vari Paesi, non sembra. Ne è un esempio il caso, clamoroso e altrettanto grave, di Cenk Uygur, volto noto del giornalismo progressista americano e conduttore di The Young Turks. Lunedì scorso, lui e il nipote Hasan Piker, star dei live-streaming politici su Twitch, hanno denunciato pubblicamente di essere stati improvvisamente respinti dal Regno Unito: niente visto. Il motivo, secondo entrambi, non sarebbe legato a questioni di sicurezza o a precedenti penali, ma a una ragione precisa: le loro critiche nei confronti del governo israeliano di Benjamin Netanyahu, che gli è valsa l’accusa di «antisemitismo». 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - UK, niente visto ai giornalisti Usa Uygur e Piker. Perché? Criticano Israele

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