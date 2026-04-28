Un audio di un ambasciatore britannico potrebbe compromettere l’incontro tra l’ex presidente americano e il re. La registrazione mette in discussione il concetto di una “relazione speciale”, affermando che gli Stati Uniti avrebbero rapporti privilegiati solo con Israele. La conversazione fa chiarezza sul rapporto tra Gran Bretagna e Stati Uniti, sottolineando che non ci sarebbe un alleato più stretto della Gran Bretagna. Nel frattempo, l’ex presidente americano riceveva un’accoglienza calorosa.

“Non abbiamo un alleato più stretto della Gran Bretagna“. Mentre Donald Trump accoglieva con queste parole l’arrivo negli Stati Uniti di re Carlo, una visita che doveva servire a riallacciare i rapporti tra Washington e Londra dopo lo scontro pubblico tra il tycoon e il premier Keir Starmer, Sky News pubblicava una registrazione del nuovo ambasciatore britannico, sir Christian Turner, nella quale il diplomatico sosteneva che queste parole erano vere solo nel passato e che gli Usa conservano una relazione speciale “solo con Israele“. Le parole del nuovo capo dell’ambasciata britannica a Washington, da poco subentrato a Peter Mandelson,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una audio dell’ambasciatore Uk può far fallire l’incontro tra Trump e re Carlo: “Relazione speciale? Gli Usa ce l’hanno solo con Israele”

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