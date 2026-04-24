Guerra ai giornalisti | Israele continua ad ucciderli La storia di Amal Khalil
Dal 7 ottobre 2023, su un totale di 350 giornalisti uccisi in tutto il mondo, 260 sono deceduti in incidenti legati a operazioni militari di Israele. Tra le vittime più recenti si trova una giornalista libanese, colpita nei giorni scorsi durante un periodo di cessate il fuoco. La sua morte si aggiunge a una serie di altri casi che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei professionisti dell'informazione in zone di conflitto.
Dal 7 ottobre 2023 su 350 morti in tutto il mondo, 260 sono stati uccisi da Israele. Ultima la giornalista libanese Amal Khalil nei giorni scorsi, durante il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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